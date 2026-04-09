وزير البترول: بئر "دينيس غرب 1" يدخل مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من 2027

كتب : أحمد الخطيب

06:10 م 09/04/2026

المهندس كريم بدوي

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن بئر "دينيس غرب 1" من المقرر أن يدخل على مرحلة الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2027، في إطار خطط الوزارة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحوافز التي أقرتها الوزارة ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما انعكس إيجابًا على أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

130 مليون برميل مكثفات.. بئر "دينيس غرب 1" على خريطة 2027

وكانت شركة إيني قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن تحقيق كشف جديد، بعد نجاح شركة بترول بلاعيم (بتروبل) في حفر البئر الاستكشافية "دينيس غرب 1" بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد، حيث أظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز.

وأوضحت الشركة أن احتياطيات البئر تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات، ما يعزز من فرص زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وأكد الوزير على الانتهاء من سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، بعد خفض المتأخرات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026، مع وضع خطة للانتهاء من تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

