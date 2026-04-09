مبيعات الأجانب من أذون الخزانة تتخطي 12 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 12.2 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

وعلى النقيض سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي بيع بنحو 1.8 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 683.3 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 27.2 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 5.78%، ليغلق عند مستوي 49078 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.88%، ليغلق عند مستوي 12993 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.61%، ليغلق عند مستوي 18187 نقطة.