مباريات اليوم
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

طارق التائب: الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا وكنت قريبا من ارتداء قميصه

كتب : محمد خيري

02:21 م 09/04/2026

فريق الزمالك

أكد طارق التايب، نجم منتخب ليبيا السابق، أن نادي الزمالك لا يزال أحد أبرز القوى الكروية في إفريقيا، رغم التحديات التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بشخصية الفريق وقدرته الدائمة على المنافسة.

وقال التايب، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، على هامش زيارته للنادي: "الزمالك يمتلك شخصية البطل، وهو فريق كبير قادر على المنافسة في مختلف البطولات، مهما كانت الظروف التي يمر بها".

وأضاف: "رغم الأزمات التي واجهها مؤخرًا، فإن الزمالك يظل منافسًا قويًا بفضل تاريخه العريق وقاعدته الجماهيرية الكبيرة".

وتطرق نجم منتخب ليبيا السابق للحديث عن علاقته ببعض نجوم القلعة البيضاء، مؤكدًا إعجابه الكبير بحازم إمام، قائلًا: "أكنّ حبًا كبيرًا لحازم إمام، فهو من أكثر اللاعبين الذين استمتعت بمتابعتهم لما يمتلكه من مهارة وأسلوب مميز".

كنت قريبا من الانضمام للزمالك

وكشف التايب عن كواليس اقترابه من ارتداء قميص الزمالك، موضحًا: "كنت قريبًا من الانضمام للفريق عام 2011، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يظل أحد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم العربي، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

الزمالك طارق التائب الدوري المصري

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
خدمة تتبع جديدة من النيابة.. كيف تستعيد هاتفك المسروق إلكترونيًا؟
رُزم فلوس في شنطة.. نُقطة مليون جنيه لعريس بالمنيا تثير الجدل- فيديو وصور
زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة
