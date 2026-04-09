الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

"نحب هذه المباريات".. عمر جابر يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:02 م 09/04/2026

عمر جابر

أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تمثل تحديًا قويًا، مؤكدًا حرص فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

وقال جابر، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل مباريات الفرق المصرية أمام الأندية الجزائرية تكون قوية، ونحن نحترم المنافس جيدًا، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "المنافسة دائمًا تكون قوية بين الفرق المصرية والجزائرية، ونحن نحب هذه المباريات والضغوط المصاحبة لها، ونتطلع للعب أمام الجماهير، خاصة جمهور الزمالك الذي يضيف الكثير للطاقة والحماس في المباريات".

وتابع: "نلعب في نادي كبير له تاريخ عريق، واعتدنا على الضغوط الجماهيرية، ونتوقع حضورًا جماهيريًا في لقاء الغد، ونحن مستعدون لذلك، ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الذهاب".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد مساء الجمعة، على استاد "نيلسون مانديلا" في الجزائر، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

