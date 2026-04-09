قفزة في أسعار الفضة.. هل تواصل الصعود؟ خبراء يوضحون

يرى خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع مصراوي، أن ارتفاع أسعار الفضة خلال تعاملات أمس واليوم يعود إلى تأثير أسعار الذهب، بدعم حالة التفاؤل الناتجة عن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، متوقعين استمرار الارتفاع مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

أسعار الفضة عالمًا

شهدت أسعار الفضة عالميا ارتفاعا خلال التعاملات الفورية أمس واليوم ارتفاعا يصل إلى نحو 5% لتسجل نحو 74.71 دولارا للأونصة خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

وكانت أسعار الفضة سجلت أعلى مستوى لها عند 121.67 دولارا للأونصة خلال فبراير الماضي، قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وتغير توجهات المستثمرين وحركة الأسواق العالمية.

أسباب ارتفاع الفضة

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الفضة يعود بشكل رئيسي إلى صعود أسعار الذهب، إضافة إلى حالة التفاؤل بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المعادن الثمينة إلى التحرك نحو الصعود.

استمرار ارتفاع الفضة

وأضاف، أن الفضة ستستمر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية، متوقعًا أن تتراوح التحركات الطبيعية بين 3 و10% صعودًا أو هبوطًا، نتيجة خروج العقود المضاربية من السوق.

وأوضح معطي، أن الولايات المتحدة بدأت في زيادة مخزونها من المعادن الثمينة، واتفاقها مع دول عدة على المعادن الحرجة والنادرة مثل الفضة، نظرًا لاستخدامها في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع كبير في أسعارها قد يسعى الأمريكيون للحد منه للحفاظ على استقرار الصناعة.

تحركات كبيرة في أسعار الفضة

من جانبه، أكد هشام حسن الخبير الاقتصادي، أن إعلان الهدنة لم يؤثر فقط على الفضة، بل على المعادن والسلع الأخرى مثل الذهب، متوقعًا استمرار ارتفاع الفضة خلال الفترة المقبلة مع استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وربما تصل إلى مستويات بين 81 و92 دولارًا للأونصة.

كانت هناك تحركات كبيرة في أسعار الفضة قبل الأزمة الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة العربية، حيث سجلت الفضة أرقامًا تاريخية ووصلت إلى 116 دولار للأونصة في 28 يناير 2026، قبل أن تدخل الفضة في مرحلة تصحيح عنيف هبطت خلالها إلى مستوى 71 دولار للأونصة، لتستقر بعد ذلك بين 66 و71 دولارًا، حيث بدأ المشترون في الظهور مرة أخرى عند مستوى 66 دولارًا، وفق ما قاله هشام حسن.