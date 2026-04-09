انتقد الإعلامي مدحت شلبي الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، واصفًا ما جرى بـ"المهزلة الكروية"، في ظل حالة من الجدل حول القرارات التحكيمية وردود الأفعال داخل الملعب.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على قناة "MBC مصر 2": "ما حدث بعد المباراة لا يليق بتاريخ النادي الأهلي، فمن غير المعتاد أن ينزل عضو مجلس إدارة من المقصورة الرئيسية إلى أرض الملعب للاعتراض، في وجود مدير كرة مسؤول عن هذا الدور".

وأضاف: "كما اندفع بعض أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق باتجاه الحكم عقب اللقاء، في مشهد أثار القلق، ولا يعكس الصورة المطلوبة داخل الملاعب".

وتابع: "كرة القدم أصبحت صناعة وسلعة تدر عوائد مالية، وعندما يتم تقديمها بهذا الشكل، فإن ذلك يؤثر سلبًا على قيمتها التسويقية".

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وأشار شلبي إلى مقارنة مع أحد المواقف التحكيمية في الدوري السعودي، موضحًا أن الاعتراضات تمت هناك بشكل منضبط دون اندفاع أو تجاوزات، رغم تشابه الحالة التحكيمية.

وأوضح: "الحفاظ على صورة المسابقة أمر ضروري، لأن فقدان قيمة الدوري يعني تراجع مكانته وتأثيره".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالأخلاق الرياضية، مشددًا على أن ما يحدث من تجاوزات واحتكاكات لفظية لا يتماشى مع القيم التربوية والروح الرياضية.

وكان الأهلي تعادل بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة مقابل 39 نقطة لسيراميكا في جدول الترتيب.