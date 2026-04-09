تلقى نادي شباب بلوزداد الجزائري ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تأكد غياب مدافعه شعيب كداد.

وأعلن النادي الجزائري، في بيان رسمي، خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ما يعني غيابه عن مواجهة الفريق أمام الزمالك.

ويستضيف شباب بلوزداد نظيره الزمالك مساء الجمعة، في ذهاب نصف نهائي البطولة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وقال النادي في بيانه: "أجرى اليوم مدافعنا شعيب كداد عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة"، مضيفًا: "تتمنى أسرة النادي له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الميادين لمواصلة مشواره في أفضل الظروف".

ويمثل غياب كداد تحديًا إضافيًا للجهاز الفني لشباب بلوزداد، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافس، ما يضع الفريق أمام اختبار صعب لتعويض أحد ركائزه الدفاعية.