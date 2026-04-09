مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

"عملية جراحية لـ كداد".. ضربة قوية لشباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

10:39 ص 09/04/2026

فريق شباب بلوزداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي شباب بلوزداد الجزائري ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تأكد غياب مدافعه شعيب كداد.

وأعلن النادي الجزائري، في بيان رسمي، خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ما يعني غيابه عن مواجهة الفريق أمام الزمالك.

ويستضيف شباب بلوزداد نظيره الزمالك مساء الجمعة، في ذهاب نصف نهائي البطولة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وقال النادي في بيانه: "أجرى اليوم مدافعنا شعيب كداد عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة"، مضيفًا: "تتمنى أسرة النادي له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الميادين لمواصلة مشواره في أفضل الظروف".

ويمثل غياب كداد تحديًا إضافيًا للجهاز الفني لشباب بلوزداد، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافس، ما يضع الفريق أمام اختبار صعب لتعويض أحد ركائزه الدفاعية.

شباب بلوزداد الزمالك الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قسوة "الأبناء والزوج".. سقوط المتهمين بضرب سيدة بني سويف بسبب الميراث
حوادث وقضايا

قسوة "الأبناء والزوج".. سقوط المتهمين بضرب سيدة بني سويف بسبب الميراث
جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
حوادث وقضايا

جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
رياضة عربية وعالمية

"يدل على عقليته".. جيرارد يشيد بما فعله صلاح بعد مباراة ليفربول وباريس
إنجي كيوان تكشف عن 3 أشياء تخيفها وتعلق على الشبه بينها وبين لبنى عبدالعزيز
مصراوى TV

إنجي كيوان تكشف عن 3 أشياء تخيفها وتعلق على الشبه بينها وبين لبنى عبدالعزيز
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة