الدوري المصري

سموحة

0 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
21:00

بايرن ميونيخ

إعلان

لاعبو سيراميكا كليوباترا يدعمون إسلام عيسى بهذه الطريقة

كتب : هند عواد

10:24 م 07/04/2026

دعم لاعبو سيراميكا كليوباترا، زميلهم إسلام عيسي، بعد تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الأولى من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

لاعبو سيراميكا يدعمون إسلام عيسى

احتفل لاعبو سيراميكا بهدف فخري لاكاي في شباك الأهلي، بقميص إسلام عيسى، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب مصر في اللقاء الودي أمام إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "في انتظار عودتك إلى الملاعب من جديد يا إسلام".

هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا بالدوري؟.. حكم دولي سابق يجيب
"تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة".. كيف أنقذت أمريكا الطيار المفقود في إيران؟
"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
إعلان

