لاعبو سيراميكا كليوباترا يدعمون إسلام عيسى بهذه الطريقة

دعم لاعبو سيراميكا كليوباترا، زميلهم إسلام عيسي، بعد تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الأولى من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

لاعبو سيراميكا يدعمون إسلام عيسى

احتفل لاعبو سيراميكا بهدف فخري لاكاي في شباك الأهلي، بقميص إسلام عيسى، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب مصر في اللقاء الودي أمام إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "في انتظار عودتك إلى الملاعب من جديد يا إسلام".

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا بالدوري



بينهم محمد صلاح.. بعثة ليفربول تصل إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان



