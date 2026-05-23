ملتقى توظيفي بالفيوم لتوفير فرص عمل للشباب -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

11:08 م 23/05/2026

ملتقى توظيفي بالفيوم لتوفير فرص عمل للشباب

شهدت محافظة الفيوم انعقاد الملتقى التوظيفي بعنوان «من التعليم إلى التوظيف»، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير بدائل إيجابية وآمنة للتوظيف.

شهد الملتقى حضور نائب محافظ الفيوم، وأحمد معوض مدير مديرية العمل بالمحافظة، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إلى جانب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن فعاليات مشروع توفير البدائل الإيجابية للشباب المصري (PLAY)، الذي يستهدف تأهيل الشباب ورفع مهاراتهم المهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

أكد المشاركون أن المشروع يمثل أحد الأدوات المهمة لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم داخل سوق العمل المحلي.

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالتدريب والتوظيف وتنمية مهارات الشباب، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل.

أُقيم الملتقى بأحد الفنادق المطلة على ضفاف بحيرة قارون، حيث استعرضت الجهات المشاركة برامجها التدريبية والتأهيلية الموجهة للشباب.

وفي السياق ذاته، تفقد الحضور المدرسة الفندقية بمدينة سنورس، للاطلاع على إمكاناتها التعليمية والتدريبية ودورها في إعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل في القطاع السياحي والفندقي.

وأكدت مديرية العمل بالفيوم استمرار جهودها في تنفيذ توجيهات وزير العمل بتكثيف المبادرات الهادفة إلى دعم الشباب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وزار العمل وظائف الفيوم ملتقى توظيفي الهجرة غير الشرعية

