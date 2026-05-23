إعلان

الصحة: هانتا فيروس معروف من السبعينيات والفصيلة المنتشرة ليس لها لقاح

كتب : داليا الظنيني

11:12 م 23/05/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا ليس فيروساً جديداً، بل معروف منذ سبعينيات القرن الماضي والفصيلة المنتشرة ليس لها لقاح.

وأوضح عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أن معرفة الفيروسات علمياً تتيح فهم طرق انتقالها ومسبباتها.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر لأي مرض يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، حتى في الحالات التي لا يتوفر لها علاج شافٍ حتى الآن.

ولفت إلى أن "فيروس إيبولا شهد تحسناً في معدلات الوفيات، حيث انخفضت من نحو 50% في بدايات ظهوره إلى قرابة 29% حالياً بفضل تحسين التشخيص".

وأكد أن هناك فرقاً بين الطوارئ الصحية والجائحات، فبعض الفيروسات أشد خطورة من غيرها من حيث سرعة الانتشار، مثل كوفيد-19.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن كوفيد-19 تطلب إجراءات وقرارات صارمة على مستوى العالم، بينما هانتا معروف منذ عقود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام عبدالغفار فيروس هانتا إيبولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها
أخبار مصر

بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها
حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
أخبار مصر

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إعلان مهم قريبًا.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله بقادة مصر ودول بالمنطقة
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر بالمنطقة