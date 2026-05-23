أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا ليس فيروساً جديداً، بل معروف منذ سبعينيات القرن الماضي والفصيلة المنتشرة ليس لها لقاح.

وأوضح عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، أن معرفة الفيروسات علمياً تتيح فهم طرق انتقالها ومسبباتها.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر لأي مرض يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، حتى في الحالات التي لا يتوفر لها علاج شافٍ حتى الآن.

ولفت إلى أن "فيروس إيبولا شهد تحسناً في معدلات الوفيات، حيث انخفضت من نحو 50% في بدايات ظهوره إلى قرابة 29% حالياً بفضل تحسين التشخيص".

وأكد أن هناك فرقاً بين الطوارئ الصحية والجائحات، فبعض الفيروسات أشد خطورة من غيرها من حيث سرعة الانتشار، مثل كوفيد-19.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن كوفيد-19 تطلب إجراءات وقرارات صارمة على مستوى العالم، بينما هانتا معروف منذ عقود.