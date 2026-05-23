الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

"Glory in Giza".. انطلاق منافسات بطولة الملاكمة العالمية

كتب : يوسف محمد

10:50 م 23/05/2026 تعديل في 11:40 م
    نزال الملاكمة في الأهرامات (5) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (8) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (7) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (10) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (11) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (9) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (6) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (4) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (14) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (12) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (20) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (15) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (17) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (19) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (1) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (16) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (13) (1) (1)
    نزال الملاكمة في الأهرامات (18) (1) (1)

انطلقت منذ قليل بطولة "Glory in Giza"، المقامة في منطقة الجيزة، والتي تعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم وتشهد متابعة عالمية.

ويقام الحفل بالقرب من أهرامات الجيزة، وسط حضور إعلامي كبير وكذلك عدد من الشخصيات الرياضية والعامة.

وتنقل نزالات بطولة "Glory in Giza"، عبر منصة "DAZN". وستشهد البطولة مجموعة من المواجهات البارزة في الملاكمة، من بينها نزال المصري باسم ممدوح ضد الأمريكي جمار تالي.

وسيقام النزال الرئيسي في الحدث، بين البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، والنجم الهولندي لرياضة الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، بالإضافة إلى نزالات أخرى قوية.

كما يمنح الحدث فرصة للظهور الاحترافي للثنائي المصري محمود مبارك وعمر هيكل في خطوة تمنح المواهب المصرية فرصة الظهور أمام جمهور عالمي ومتابعين من مختلف الدول.

وعلى الجانب الآخر، تشهد نزالات السيدات، مواجهات قوية، أبرزها، مواجهة بين اليابانية ميزوكي هيروتا والأسترالية من أصول مصرية مي سليمان.

نزال الملاكمة في الأهرامات بطولة الملاكمة الأهرامات

