قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة على نادي الزمالك، عن الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا، طالب فيه بإسقاط الربط الضريبي المقدر بمبلغ يصل إلى 22 مليون جنيه، وهو ما تم قبوله من قبل محكمة القضاء الإداري.

تفاصيل حكم القضاء الإداري بالقاهرة لصالح نادي الزمالك

وأعلنت محكمة القضاء الإداري، قبول الطعن المقدم من نادي الزمالك، وإسقاط المديونية المستحقة عليه لوزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة عن السنوات محل الطعن، مع براءة ذمة النادي من سداد مبلغ 22 مليون جنيه.

وهذا الحكم يعد إحدى الخطوات المهمة التي يتخذها مجلس إدارة النادي، بالتعاون مع الإدارة القانونية، في إطار سعيه المستمر لإيجاد تسويات وحلول قانونية للمديونيات المستحقة والمتراكمة من سنوات سابقة على القلعة البيضاء.

نادي الزمالك يتوج بالدوري المصري

وكان نادي الزمالك توج بلقب الدوري رسميا منذ عدة أيام، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وبفوز الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، يكون ضمن مقعدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل 2026-2027، بعد غيابه عن البطولة خلال السنوات الماضية.

