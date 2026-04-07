ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:45 م 07/04/2026 تعديل في 10:08 م
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية بالدوري المصري.

وبهذا النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 41 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق سيراميكا رصيده من النقاط، إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

تشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا بالدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مروان عثمان وأحمد سيد زيزو

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس، جاستس آرثر، رجب نبيل، سعد سمير وأحمد هاني

خط الوسط: محمد رضا بوبو، إبراهيم محمد وأحمد بلحاج

خط الهجوم: صديق أوجولا وفخري لاكاي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 11: عرضية من إمام عاشور يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة من لاعبي الأهلي في منتصف الملعب

الدقيقة 26: تسديدة من أليو ديانج تصطدم بدفاع فريق سيراميكا كليوباترا وتعود لإمام عاشور الذي سددها بقوى ولكنها مرت خارج المرمى

الدقيقة 34: تسديدة قوية من إمام عاشور تصطدم بدفاع فريق سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 40: فخري لاكاي يسجل الأول لسيراميكا في مرمى الأهلي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: تسديدة من تريزيجيه تمر بجوار مرمى سيراميك

الدقيقة 59: تسديدة من مروان عطية تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 70: تسديدة من زيزو تصل سهلة في يد محمد بسام

الدقيقة 79: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 81: ياسر إبراهيم يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى سيراميكا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الأهلي

الدقيقة 7+90: حكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة للفار

الدقيقة 11+90: نهاية المباراة

