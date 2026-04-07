دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

سموحة

17:00

إنبي

بعد رباعية الزمالك.. المصري البورسعيدي يطيح بـ الكوكي رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

01:57 م 07/04/2026

نبيل الكوكي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي رسميًا عن صفوف الفريق، وذلك عقب النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة برباعية من الزمالك.

وخسر المصري البورسعيدي بنتيجة كبيرة أمام الزمالك بـ 4-1، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

بيان النادي المصري البورسعيدي

جاء بيان النادي المصري كالتالي:"وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، على الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومعه جهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق".

وتابع البيان: "يتوجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي بخالص الشكر والتقدير للكابتن نبيل الكوكي وجهازه على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية التي قادوا خلالها الفريق الأول متمنين لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المستقبلية".

نبيل الكوكي المصري البورسعيدي الزمالك الدوري المصري

تأجيل محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير لـ 21 أبريل
جماهير ليفربول تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بـ الأنفيلد.. ما القصة؟
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
لبس نقاب وقتل خالته وسرق الذهب .. النيابة تُحيل واقعة "سيدة زنين" للجنايات
