وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم، إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بعد رحلة جوية استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لمؤازرة الفريق في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل 10 أبريل، على استاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي.