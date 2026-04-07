دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

استعدادا لموقعة الكونفدرالية.. بعثة الزمالك تصل الجزائر بعد رحلة 4 ساعات

كتب : محمد خيري

01:47 م 07/04/2026

عبد الله السعيد في المطار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم، إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بعد رحلة جوية استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لمؤازرة الفريق في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل 10 أبريل، على استاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
حكايات الناس

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
تأجيل محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير لـ 21 أبريل
تأجيل محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير لـ 21 أبريل
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
جماهير ليفربول تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بـ الأنفيلد.. ما القصة؟
جماهير ليفربول تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بـ الأنفيلد.. ما القصة؟

