مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي

كتب : مصراوي

02:22 م 07/04/2026

عماد النحاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي عن صفوف الفريق، بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وكان نبيل الكوكي قد تلقى خسارة مذلة في مباراته الأخيرة مع المصري، بالخسارة من الزمالك بنتيجة 4-1 في الدوري المصري.

عماد النحاس مدربًا للمصري البورسعيدي

كشف مصدر مطلع لمصراوي، أن مسؤولي المصري البورسعيدي استقروا على تعيين المدرب عماد النحاس مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم.

وأكد المصدر أن عماد النحاس سيتولى القيادة الفنية للمصري، وسيقود تدريبات الفريق في الساعات المقبلة استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري.

عماد النحاس المصري البورسعيدي نبيل الكوكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
حوادث وقضايا

الأزهر

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

