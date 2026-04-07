أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي عن صفوف الفريق، بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وكان نبيل الكوكي قد تلقى خسارة مذلة في مباراته الأخيرة مع المصري، بالخسارة من الزمالك بنتيجة 4-1 في الدوري المصري.

عماد النحاس مدربًا للمصري البورسعيدي

كشف مصدر مطلع لمصراوي، أن مسؤولي المصري البورسعيدي استقروا على تعيين المدرب عماد النحاس مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم.

وأكد المصدر أن عماد النحاس سيتولى القيادة الفنية للمصري، وسيقود تدريبات الفريق في الساعات المقبلة استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري.

إقرأ أيضًا:

أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟



