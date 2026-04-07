وفد السفارة المصرية في الجزائر يستقبل بعثة الزمالك.. التفاصيل

كتب : محمد خيري

02:16 م 07/04/2026

بعثة الزمالك

استقبل وفد من سفارة مصر بالجزائر، اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، لتسهيل إجراءات دخول الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم الوفد كلًا من عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، وأحمد بسيوني، القنصل، إلى جانب عدد من ممثلي السفارة، حيث حرص السفير على الترحيب بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل 10 أبريل، على استاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

