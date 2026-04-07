كشف محمد لطفي أبو العزم، رئيس مجلس إدارة نادي القناة عن استمرار لاعبي الفريق والجهاز الفني في منافسات الدوري المصري الممتاز المقبلة.

ونجح فريق القناة للصعود للدوري المصري الممتاز بعد الفوز المستحق على فريق مسار بهدفين دون رد فعل في المباراة التى جمعت الفريقين يوم الجمعة ٣ إبريل الجاري.

تصريحات محمد لطفي رئيس نادي القناة عقب الصعود للممتاز

أوضح محمد لطفي خلال تصريحاته لموقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء: " لا يوجد نية نهائي عندنا لأي لاعب يمشي من الفريق ولا الجهاز الفني، الناس دي تعبت وصعدوا فلازم نكمل المشوار مع بعض للنهاية وهنشتغل على بعض الفترة المقبلة للأفضل طبعاً لتحقيق أهداف وأحلام نادي القناة".

وأكد لطفي أن الفرق بين نادي القناة ونادي كهرباء الإسماعيلية أن احنا صعدنا ومش هنمشي حد ولكن احنا شوفنا نادي الكهربا بعد صعودهم قاموا بتسريح المدير الفني وبعض اللاعبين وهذا لم يكن قرار موفق لأن المدير الفني اللي وصلك للدوري من المفترض أن يكمل للنهاية".

وأضاف لطفي: "بوجه الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على الدعم المالي والمعنوي للنادي وحتى وصول الفريق للقمة وبشكر الكابتن عبد الناصر المدير الفني للقناة هو رجل صامد وبيرد بالنجاح فقط وجميع الإداريين والعاملين".