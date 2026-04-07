تحدث محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة عن تفاصيل صعود فريقه إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 11 عامًا.

وصعد نادي القناة إلى الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فريق مسار في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة ٣ أبريل، بنتيجة 2-0.

تصريحات رئيس نادي القناة بعد صعودهم بالدوري المصري

وقال محمد لطفي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "بشكر اللاعبين والجهاز الفني بالكامل على الانجاز الكبير ده، أول مرة في تاريخ نادي القناة نصعد قبل انتهاء الموسم ب٦ أسابيع واللي عمل كذلك كان نادي المقاولون العرب برضه صعد قبل انتهاء الموسم".

وأضاف لطفي: "احنا عاملين خطة للدوري المصري وبنجهز على أعلى الاستعدادات لاننا عايزين نظهر بشكل تاني واداء يختلف تماماً وانا واثق من لاعبي القناة هيكونوا قدها ان شاء الله".

وأكد لطفي: "بوجه الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اللي جه النادي واتكلم مع الفريق والجهاز الفني وقالهم انا بجدد ثقتي فيكم من تاني وهو كان واثق فينا اننا هنصعد من تاني للدوري المصري".

واختتم لطفي٬ : " احنا هنبتدى نعمل معسكرات للاعبين وانضباط في المواعيد ونركز في الدوري لان ده هدفنا دلوقتي وبرضه من كل ده احنا عاملين خطة ماشين بيها وعاملين حسابنا لكل شيئ".