ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:29 ص 07/04/2026

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 106.87 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 89.19 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.82 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.6 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 145.54 جنيه، بتراجع 6.06 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي أسعار الدواجن الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
نصائح طبية

كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
تسلسل مهل ترامب لإيران.. هل تفلح استراتيجية "الضغط الأقصى"؟
شئون عربية و دولية

تسلسل مهل ترامب لإيران.. هل تفلح استراتيجية "الضغط الأقصى"؟
5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
أخبار مصر

5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
مصدر بـ"الكهرباء": زيادات الشرائح التجارية تستهدف تحصيل 2.5 مليار جنيه
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء": زيادات الشرائح التجارية تستهدف تحصيل 2.5 مليار جنيه
"نفسي أعمل دور السلطانة هويام".. رانيا محمود ياسين تنشر صورا بالذكاء الاصطناعي
زووم

"نفسي أعمل دور السلطانة هويام".. رانيا محمود ياسين تنشر صورا بالذكاء الاصطناعي

أخبار

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس