شهد مسرح مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، الإثنين، تنظيم احتفالية كبرى لتكريم سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لبلوغه سن المعاش، وسط حضور واسع من القيادات التعليمية والعاملين بالقطاع، إلى جانب عدد من الطلاب.

وجاءت الفعالية بحضور عدد من مديري الإدارات التعليمية الذين وصلوا باستخدام سيارات حكومية تابعة لجهات عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى مشاركة قيادات من مديرية التربية والتعليم وأعضاء مجالس الأمناء وشخصيات مجتمعية.

حضور قيادات تعليمية بارزة

ووفقًا لما نشرته إدارة طهطا التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، شارك في الاحتفالية عدد من القيادات، من بينهم سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي، وسيد طنطاوي مدير إدارة المتابعة، وهاني الجيلاني مدير إدارة طما، وكمال عثمان مدير إدارة جهينة، ومحمود الضبع وكيل إدارة جهينة، ومحمود أبو اليزيد مدير إدارة أخميم، وحسان مصطفى الجلالي مدير إدارة ساقلته، وأحمد أبو الفضل عقل، إلى جانب حضور قيادات تعليمية وشعبية أخرى.

قرار حكومي بحظر الفعاليات

تزامن تنظيم الاحتفالية مع صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس، يقضي بحظر إقامة المؤتمرات والفعاليات والاحتفاليات حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق ومواجهة التحديات الاقتصادية.

جامعة سوهاج تؤجل احتفالية كبرى

في المقابل، أعلنت جامعة سوهاج تأجيل احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الآداب، التي كان مقررًا إقامتها، التزامًا بتوجيهات الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وهو ما يعكس التزام المؤسسات الأكاديمية بتنفيذ القرارات الحكومية.

تساؤلات حول الالتزام بقرارات الدولة

أثار تنظيم احتفالية إدارة طهطا التعليمية في هذا التوقيت حالة من الجدل، خاصة مع تعارضها الظاهري مع قرارات ترشيد الإنفاق، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مدى التزام بعض المؤسسات التعليمية بتطبيق التعليمات الحكومية، في وقت يُفترض أن تكون فيه الجهات التعليمية نموذجًا في الالتزام والانضباط الإداري.