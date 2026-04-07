أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين احترازيًا.

يأتي ذلك؛ في سياق التصعيد الإقليمي المتصاعد بعد التهديدات الأمريكية بشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية.

كانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، سقوط حطام صواريخ بالستية في محيط منشآت للطاقة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في منشور على "إكس"، إنه تم اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه يجري تقدير الأضرار.

كان المتحدث أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية في المنطقة الشرقية، بحسب سكاي نيوز.