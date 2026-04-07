يربط بين المملكة والبحرين.. السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد

كتب : محمد أبو بكر

07:25 ص 07/04/2026

جسر الملك فهد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين احترازيًا.

يأتي ذلك؛ في سياق التصعيد الإقليمي المتصاعد بعد التهديدات الأمريكية بشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية.

كانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، سقوط حطام صواريخ بالستية في محيط منشآت للطاقة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في منشور على "إكس"، إنه تم اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه يجري تقدير الأضرار.

كان المتحدث أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية في المنطقة الشرقية، بحسب سكاي نيوز.

جسر الملك فهد الملك فهد السعودية السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد البحرين

