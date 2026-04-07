النفط يقفز 1.6% إلى 111.5 دولار مع تصعيد أزمة هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.63%، لتسجل نحو 111.56 دولارًا للبرميل، مقارنة بإغلاق أمس عند 109.72 دولار، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تصريحات ترامب تدفع النفط للارتفاع

وجاء هذا الارتفاع في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مهددًا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا.

ولوح ترامب بإنزال "جحيم" على طهران إذا لم تمتثل للموعد النهائي المحدد في الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لإعادة فتح المضيق، محذرًا من إمكانية "محو" إيران، ومتعهدًا باتخاذ مزيد من الإجراءات حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، رفضت طهران المقترح الأميركي المقدم عبر باكستان، التي تلعب دور الوسيط، مؤكدة تمسكها بإنهاء الحرب بشكل دائم، ورفض الضغوط الرامية إلى إعادة فتح المضيق.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز عقب اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم الممرات المائية في العالم، والذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط العالمية.