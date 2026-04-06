"ناصر فان باستن".. نجم الزمالك السابق يتغنى بتألق ناصر منسي

كتب : محمد خيري

05:04 م 06/04/2026

ناصر منسي

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي الذي قدمه الفريق الأبيض في فوزه الكبير على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو "ميجا إف إم"، أثنى يونس على هدف ناصر منسي، مؤكدًا أنه يحمل بصمة عالمية، قائلاً: "هدف ناصر منسي يذكّرنا بأهداف ماركو فان باستن، وليس مجرد هدف عادي".

وأضاف: "الزمالك يخوض مغامرة كبيرة هذا الموسم، لكنه يقدم مستوى مميزًا للغاية، واللاعبون تأثروا بشكل إيجابي بدعم الجماهير، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب".

الزمالك قدم سيمفونية كروية رائعة أمام المصري

وتابع: "الفريق قدم سيمفونية كروية رائعة أمام المصري، لكن يجب الحذر من تأثير السوشيال ميديا التي قد تشعل الأجواء وتزيد الضغوط".

وشدد يونس على أهمية الحفاظ على الهدوء خلال المرحلة الحالية، قائلًا: "الزمالك يحتاج إلى الهدوء والتركيز في هذه الفترة الحاسمة، من أجل حصد البطولات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يمتلك القدرة على التتويج بلقب الدوري، حال استمرار الأداء بنفس القوة والتركيز.

ناصر منسي الزمالك أيمن يونس المصري

