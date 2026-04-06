استعدادًا لمجابهة الكوارث.. تجربة إخلاء بمديرية تعليم جنوب سيناء (صور)

كتب : رضا السيد

06:28 م 06/04/2026
    اخلاء المبنى
    التعامل مع الحالات المصابة
    عملية الإخلاء
    لخروج عند سماع الصفارة
    تجربة إخلاء مبنى المديرية
    التعامل الفوري

أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بروفة لتجربة إخلاء لمبنى ديوان عام المديرية بمدينة الطور، ضمن الاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث.

مكونات التجربة والتدريب العملي

وتضمنت التجربة تدريب المشاركين على سرعة الاستجابة لجرس الإنذار، والتنظيم في مغادرة المكاتب عبر المسارات المحددة، والتجمع في نقاط الإخلاء الآمنة، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات وتجنب التدافع أو التكدس.

التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن التجربة تأتي ضمن خطة التدريب العملي المشترك "صقر 165" لمجابهة الأزمات والكوارث، بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري، والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف، ومديرية الأمن، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الأمن بالديوان. وتهدف لتدريب العاملين على التصرف السليم في حالات الطوارئ.

نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي

أكدت رضا أن التجربة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة داخل المؤسسة التعليمية وتعزيز وعي العاملين بكيفية التعامل مع الأزمات، بما يضمن الحفاظ على سلامة الموظفين والطلاب.

التعاون خلال تنفيذ البروفة والتجربة النهائية

وجهت الشكر للعاملين بالمديرية على التزامهم وتعاونهم خلال البروفة، مؤكدة أن التجربة النهائية ستُنفذ خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، مع ضرورة رصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها لضمان أعلى درجات الأمان داخل المنظومة التعليمية.

جنوب سيناء مديرية التعليم تجربة إخلاء الكوارث جنوب سيناء

