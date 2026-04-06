أشاد شريف أشرف، نجم الزمالك الأسبق، بالأداء المميز للفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الزمالك 4-1، مؤكدًا أن هدف ناصر منسي يمكن وصفه بـ"العالمي".

وخلال لقاء على قناة «صدى البلد»، أوضح أشرف أن اجتهاد منسي داخل الملعب هو العامل الأساسي وراء نجاحاته الحالية، مؤكدًا أن العمل المستمر يعكس مباشرة على مستوى اللاعب.

وأشار إلى بعض الملاحظات الفنية للفريق، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من وجود مساحات بين خطي الوسط والدفاع نتيجة الأدوار الهجومية التي يؤديها أحمد ربيع، وهو ما يستدعي البحث عن مزيد من التوازن في اللعب.

كما شدد شريف أشرف على ضرورة الاعتماد على محمد شحاتة بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، لما يمتلكه من قدرات تساعد على ضبط وسط الملعب.

أهمية عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز على المصري

وأكد نجم الزمالك السابق على أهمية عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز الأخير على المصري، داعيًا إلى غلق صفحة الدوري والتركيز الكامل على المواجهة الإفريقية المرتقبة.

واختتم أشرف تصريحاته بالتعبير عن أمله في تتويج الزمالك بلقبي الدوري وكأس الكونفدرالية، واصفًا الجمع بينهما بـ"الإعجاز" في ظل الظروف الحالية، معتبراً أن فرص الفريق في حصد الكونفدرالية تبدو أكبر مقارنة بالدوري، خاصة في ظل غياب منافس مباشر بحجم الأهلي أو بيراميدز.