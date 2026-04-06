مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: حصد بطولتي الدوري والكونفدرالية سيكون إعجاز

كتب : محمد خيري

02:31 م 06/04/2026

لاعبو نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد شريف أشرف، نجم الزمالك الأسبق، بالأداء المميز للفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الزمالك 4-1، مؤكدًا أن هدف ناصر منسي يمكن وصفه بـ"العالمي".

وخلال لقاء على قناة «صدى البلد»، أوضح أشرف أن اجتهاد منسي داخل الملعب هو العامل الأساسي وراء نجاحاته الحالية، مؤكدًا أن العمل المستمر يعكس مباشرة على مستوى اللاعب.

وأشار إلى بعض الملاحظات الفنية للفريق، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من وجود مساحات بين خطي الوسط والدفاع نتيجة الأدوار الهجومية التي يؤديها أحمد ربيع، وهو ما يستدعي البحث عن مزيد من التوازن في اللعب.

كما شدد شريف أشرف على ضرورة الاعتماد على محمد شحاتة بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، لما يمتلكه من قدرات تساعد على ضبط وسط الملعب.

أهمية عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز على المصري

وأكد نجم الزمالك السابق على أهمية عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز الأخير على المصري، داعيًا إلى غلق صفحة الدوري والتركيز الكامل على المواجهة الإفريقية المرتقبة.

واختتم أشرف تصريحاته بالتعبير عن أمله في تتويج الزمالك بلقبي الدوري وكأس الكونفدرالية، واصفًا الجمع بينهما بـ"الإعجاز" في ظل الظروف الحالية، معتبراً أن فرص الفريق في حصد الكونفدرالية تبدو أكبر مقارنة بالدوري، خاصة في ظل غياب منافس مباشر بحجم الأهلي أو بيراميدز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق