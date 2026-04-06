تعرض بلال عطية، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2007، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دوري الجمهورية.

تفاصيل إصابة بلال عطية لاعب الأهلي الشاب

سقط اللاعب متأثرًا بإصابة في الركبة خلال أحداث لقاء الأهلي وطلائع الجيش، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق.

وكشفت الفحوصات المبدئية عن وجود اشتباه في إصابة بلال عطية بقطع في الرباط الصليبي، في انتظار الأشعة النهائية التي ستحدد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

وتُمثل هذه الإصابة صدمة كبيرة للاعب والنادي الأهلي، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس، بعدما حصل اللاعب على الموافقة للرحيل بنهاية الموسم إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني، في خطوة كانت تمثل بداية مشواره الاحترافي في أوروبا.

ويُعد بلال عطية من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، حيث لفت الأنظار بمستوياته المميزة، ما جعله محط اهتمام أندية أوروبية خلال الفترة الماضية.

