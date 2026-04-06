قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول، إحالة "فني " إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل طفلة شقيقه"أيسل" ذبحًا بسكين بعد طعن والدتها من أجل سرقة "حلق ذهب".

عم يذبح بنت أخيه

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.ي" تهمة قتل المجني عليها الطفلة"أيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع سرقة "حلق ذهب" يخص والدتها، ظلما وعدوانا ولم يكترث يكون المجني عليهما أسرة شقيقه ورسمت على وجهه معالم القسوة، فبيت النية و تفكر برؤية.

سرقة حلق سر جريمة بولاق



وذكرت النيابة العامة أن المتهم (العم) عقد العزم المصمم على إتمام سرقته وإزهاق روح الطفلة "آيسل" ووالدتها "شاهندا"، حيث وضع مخططاً أحكم دقائقه درساً بأن قام بتلثيم وجهه واستجلب سلاحا أبيض "سكين"، وتسلل لمسكن شقيقه ـ في منزل العائلة وتظاهر بكونه الأخير منتحلا لشخصه وصفته وفور استجابة المجني عليها "شاهندا" وفتحها لباب مسكنها حتى ارتكب جريمته.

ذبح براءة وطعن أم



وأوضحت النيابة في أوراق الدعوى، أن الطفلة المجني عليها "أيسل" توجهت إلى المتهم "محمود" وتوسلت إليه ببراءة الأطفال لترك والدتها فقابل توسلها بجحود ونكران بأن أجبرها على الاستدارة وعدم النظر إليه بعد أن طعن والدتها، ودني إليها على حين غرة، ونحر عنقها بسكين قاصداً إزهاق روحها حتى خارت قواها، في مشهداً سافراً لا تقبله الإنسانية.

شروع في قتل أم وذبح ابنتها

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم شرع في قتل زوجة أخيه "شاهندا.أ" عمدًا مع سبق الإصرار بدافع سرقتها، إذ برقت عيناه لحليها الذهبي، فرسم خطة إجرامية، وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها، وتحين سكنة الليل زمنا، وتخير محل سكنها مكانا، ودني إليها بحيلة مدعياً كونه زوجها وما أن سنحت له الفرصة حتى دني إليها على حين غرة، وحاول ذبحها بسكين حتى خارت قواها بيد إلان أن قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به الا وهو فرار المجني عليها من محل الواقعة واستغاثتها بالعامة.

قلد صوت شقيقه من أجل ارتكاب جريمته



وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة، سرق "حلق ذهب" وثلاث هواتف محمولة، المملوكين للمجني عليها "شاهندا ا"، وكان ذلك من محل سكنها، إذ تمكن من دلوفه للمسكن بأن انتحل صفة شقيقه - زوج المجني عليها - مستغلا تشابه صوتهما - وما أن دلف للمسكن حتى ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، وعقب ارتكاب جريمته تمكن من الاستيلاء على المسروقات.