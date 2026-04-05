بينهما العش وصلاح محسن.. تشكيل المصري أمام الزمالك بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

07:34 م 05/04/2026

الزمالك ضد المصري البورسعيدي (10)

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد أيمن منصور - محمد مخلوف - محمود حمادة.

خط الهجوم: أسامة زمراوي - صلاح محسن - منذر طمين.

