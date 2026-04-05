واصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، تألقه رفقة الفريق، منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025.

وكان وسام أبو علي انتقل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025، قادما من النادي الأهلي بعقد حتى عام 2027.

نتيجة مباراة كولومبوس كرو وأتالانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

وحقق فريق كولومبوس كرو فوزا كبيرا على حساب نظيره أتالانتا يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت مباراة اليوم، تألق النجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي نجح في تسجيل هدفين في اللقاء، ليرفع عدد أهدافه في الدوري رفقة كولومبوس الأمريكي، إلى 5 أهداف في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأمريكي

1- سام سوريدج، لاعب ناشفيل، 7 أهداف

2- بيتر موسى، دالاس، 7 أهداف

3- وسام أبو علي، كولومبوس كرو، 5 أهداف

4- ليونيل ميسي، إنتر ميامي، 5 أهداف

5- نيكولاس فيرنانديز، نيويورك سيتي، 5 أهداف

ويذكر أن وسام أبو علي ساهم في 6 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري الأمريكي، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وشارك وسام أبو علي مع النادي قبل رحيله عن الفريق، في 60 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

