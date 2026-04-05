نجح فريق البنك الأهلي في الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة البنك والحرس

وسجل أهداف البنك الأهلي كلا من: أسامة فيصل في الدقيقة 33، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 58 و 74، سيد نيمار في الدقيقة 88.



وأحرز هدفي حرس الحدود كلا من: مؤمن عوض في الدقيقة 7، محمد حمدي زكي في الدقيقة 48.

ترتيب البنك الأهلي وحرس الحدود في الدوري

وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث ضمن مجموعة الهبوط، بينما توقف حرس الحدود عند 18 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر ضمن مجموعة الهبوط بالدوري.