خبير طاقة يحذر: شواحن الهواتف "المنسية" تلتهم 5% من كهرباء المنزل

كتب : حسن مرسي

08:53 م 05/04/2026

وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدمه

قال الدكتور خالد الفرا، خبير الطاقة والتنمية المستدامة، إن ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية بات ضرورة ملحة وخطوة أساسية لخفض قيمة الفاتورة، لافتاً إلى أن تصحيح بعض السلوكيات اليومية البسيطة يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في معدلات الاستهلاك النهائية.

وأضاف الفرا، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6"، أن الغسالات "الفول أوتوماتيك" تتصدر قائمة الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل، وهو ما يتطلب من الأسر استخدامها بحرص وذكاء، مع تجنب تشغيلها لأحمال بسيطة لضمان أعلى كفاءة بأقل تكلفة.

وأكد خبير الطاقة ضرورة فصل "فيش" الأجهزة غير المستخدمة فوراً، موضحاً أن ترك الشواحن أو الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء دون تشغيل فعلي يستهلك نحو 5% من إجمالي فاتورة المنزل، وهي طاقة مهدرة تماماً يمكن تلافيها بخطوة بسيطة.

وأوضح أن ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية يضمن تحقيق توازن مثالي بين التبريد وكفاءة الاستهلاك.

وشدد على أهمية فصل التيار تماماً عن أجهزة التلفزيون والريسيفر في حال عدم المتابعة لتجنب الاستهلاك الصامت للطاقة.

وأشار إلى وجود أخطاء شائعة ترفع الفاتورة، منها التشغيل المتقطع لسخان المياه، حيث أكد أن تكرار عملية التوصيل والفصل يستهلك طاقة مضاعفة مقارنة بالتشغيل المنتظم والمنضبط.

