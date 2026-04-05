سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:10 م 05/04/2026

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، مدفوعًا بانخفاضه عالميًا، إلى جانب الاستقرار النسبي في سعر الجنيه المصري خلال العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4760 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6120 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8160 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253776 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أحدث الموضوعات

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق