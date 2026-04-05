واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كواليس مران الأهلي اليوم استعداداً لسيراميكا

وقبل انطلاق المران، عقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين استعرض خلالها الجوانب الخططية والتعليمات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وانطلقت التدريبات بفقرة بدنية داخل صالة الجيم، قبل أن ينتقل الفريق إلى أرضية ملعب التتش لاستكمال المران والذي تضمن تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية في إطار تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وفيما يتعلق بالموعد، تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، إذ تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المنتظر أن تنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت بترددها الجديد، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز بالمجان.

إقرأ أيضاً:

