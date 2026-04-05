الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

تدريبات بدنية وخططية في مران الأهلي اليوم استعداداً لسيراميكا كليوباترا

كتب : نهي خورشيد

08:43 م 05/04/2026

تدريبات بدنية وخططية في مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كواليس مران الأهلي اليوم استعداداً لسيراميكا

وقبل انطلاق المران، عقد المدير الفني ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين استعرض خلالها الجوانب الخططية والتعليمات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وانطلقت التدريبات بفقرة بدنية داخل صالة الجيم، قبل أن ينتقل الفريق إلى أرضية ملعب التتش لاستكمال المران والذي تضمن تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية في إطار تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وفيما يتعلق بالموعد، تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، إذ تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المنتظر أن تنقل المواجهة عبر قناة أون سبورت بترددها الجديد، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز بالمجان.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
