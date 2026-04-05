أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

يستهل نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي حتى الآن، مبارياته في مرحلة تحديد البطل، بمواجهة المصري البورسعيدي اليوم على ستاد "برج العرب".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري

وكان معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض، أعلن منذ قليل عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويطمح نادي الزمالك في مباراة اليوم، في مواصلة نغمة الانتصارات، لاستمرار تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في مباراة اليوم، كل من: "محمد عواد، محمود حمدي الونش، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود جهاد، آدم كايد، أحمد شريف، عمرو ناصر وسيف الدين الجزيري".

ويحتل الفارس الأبيض حاليا، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

