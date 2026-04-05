كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكوى سيدة من تعرض ابنتها للتعدي، في إطار خلافات عائلية معقدة مرتبطة بقضية مقتل نجلها بمحافظة المنيا.

رصد أمني لفيديو المنيا

رصدت الأجهزة الأمنية تداول عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها سيدة تتهم أهلية زوجها بالتعدي على إحدى كريمتيها، في محاولة لإجبارها على التنازل عن قضية مقتل نجلها.

وبالفحص، تم استدعاء الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، حيث قررت بوجود خلافات بينها وبين كريمتيها من جهة، وبين جد الفتاتين وشقيقه وثلاثة من أعمامهما من جهة أخرى، جميعهم مقيمون بذات الدائرة.

ضغط للتنازل عن قضية قتل

وأوضحت السيدة أن المشكو في حقهم يمارسون ضغوطًا عليهن للتنازل عن قضية مقتل نجلها، مؤكدة رفضها ذلك لاعتقادها بقيامهم بتقاضي مبالغ مالية مقابل هذا التنازل.

كما أشارت إلى أنها سبق وأن حررت، برفقة إحدى كريمتيها، محضرين ضد المذكورين، اتهمتهما فيهما بإحداث تلفيات باللوحة الرخامية المثبتة على قبر نجلها المتوفى، والتعدي عليهما بالسب.

إخلاء سبيل الطرفين

وباستدعاء المشكو في حقهم، أنكروا ما نُسب إليهم، مؤكدين عدم تقاضيهم أية مبالغ مالية من أهلية المتهم بقتل قريبهم. وبعرض الطرفين على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

