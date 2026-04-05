السيطرة على حريق نشب في "هيش وبوص" بجوار قاعة مناسبات ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

08:53 م 05/04/2026

حريق بزراعات هيش

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار قاعة مناسبات بعد كوبري الفحص بمدينة بنها، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو امتداد النيران للمناطق المجاورة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
تلقي البلاغ
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في هيش وبوص بجوار قاعة مناسبات بعد كوبري الفحص بمدينة بنها.

تدخل الحماية المدنية

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للسيطرة على النيران.

السيطرة ومنع الامتداد

نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

الإجراءات القانونية والتحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع متابعة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

حريق هيش وبوص حريق مخلفات زراعية الحماية المدنية بنها القليوبية

