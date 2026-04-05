مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

الزمالك بالزي الكحلي أمام المصري في افتتاح مرحلة الحسم بالدوري

كتب : نهي خورشيد

07:16 م 05/04/2026

لاعبو الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة المصري، المقررة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز، مرتدياً زيه البديل باللون الكحلي، نظراً لظهور الفريق البورسعيدي صاحب الأرض بزيه الأساسي الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويحل الزمالك ضيفاً على المصري في تمام الثامنة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية التي ستحسم بطل المسابقة.

حافلة الأبيض تصل استاد برج العرب بالإسكندرية

وفي إطار الاستعدادات الأخيرة، وصلت حافلة الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بوقت كافٍ، إذ حرص اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

جلسة فنية قبل موقعة المصري

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عقد جلسة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة، استعرض خلالها الجوانب التكتيكية لخطة اللعب، وقدم التعليمات النهائية استعداداً لخوض اللقاء المرتقب.

إقرأ أيضاً:

الدوري المصري الزمالك المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
شئون عربية و دولية

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

