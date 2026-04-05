يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة المصري، المقررة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز، مرتدياً زيه البديل باللون الكحلي، نظراً لظهور الفريق البورسعيدي صاحب الأرض بزيه الأساسي الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويحل الزمالك ضيفاً على المصري في تمام الثامنة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية التي ستحسم بطل المسابقة.

حافلة الأبيض تصل استاد برج العرب بالإسكندرية

وفي إطار الاستعدادات الأخيرة، وصلت حافلة الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بوقت كافٍ، إذ حرص اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

جلسة فنية قبل موقعة المصري

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عقد جلسة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة، استعرض خلالها الجوانب التكتيكية لخطة اللعب، وقدم التعليمات النهائية استعداداً لخوض اللقاء المرتقب.

إقرأ أيضاً:

أول تحرك من الحكومة الإسبانية بعد أزمة مباراة مصر‏

وزير الرياضة الإيراني يثير الجدل حول المشاركة في كأس العالم.. ما القصة؟

