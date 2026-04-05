الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

زد

20:00

المقاولون العرب

"اللي خايف يروح".. تصريحات قوية من حسن شحاتة بشأن المنتخب وصلاح قبل المونديال

كتب : محمد خيري

12:29 م 05/04/2026 تعديل في 04:35 م

حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ضرورة خوض الفراعنة منافسات كأس العالم بشجاعة ودون رهبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية.

وقال شحاتة، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "يجب أن يلعب منتخب مصر بجدية، وعندها سيقدم مستوى مميزًا في كأس العالم".

وأضاف: "لا بد أن يمتلك المنتخب شخصية واضحة وطريقة لعب محددة لا يخرج عنها، لأن ذلك هو الطريق لتحقيق نتائج مميزة في المونديال".

وشدد المدير الفني الأسبق على أهمية الجانب النفسي، قائلًا: "اللي يخاف يروح، ولو دافعنا هنروح"، في إشارة إلى ضرورة الابتعاد عن الأسلوب الدفاعي المبالغ فيه.

شحاتة يستعيد ذكريات مواجهة البرازيل

واستعاد شحاتة ذكرياته مع مواجهة منتخب البرازيل في كأس القارات، مؤكدًا أنها تظل من أبرز محطات الكرة المصرية، حيث قال: "كلما نشاهد المباراة لا نصدق ما حدث، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وطلبت منهم عدم الخوف، وقدموا شوطًا ثانيًا مميزًا".

وتابع: "للأسف حصلت البرازيل على ركلة جزاء في النهاية سجلت منها هدف الفوز، لكننا قدمنا مباراة كبيرة أمام أحد أعظم منتخبات العالم".

واختتم شحاتة تصريحاته برسالة إلى محمد صلاح، نجم ليفربول، قائلًا: "إذا لعب صلاح مع منتخب مصر بنفس الطريقة التي يلعب بها مع ناديه، فلن يقل مجهوده، وسيكون كل شيء جيدًا، والمنتخب سيحقق نتائج مميزة".

منتخب مصر حسن شحاتة محمد صلاح كأس العالم 2026

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
