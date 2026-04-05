الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

أول بطل في الإسماعيلية.. كل ماتريد معرفته عن نادي القناة بعد عودته للممتاز

كتب : محمد عبد الهادي

11:20 ص 05/04/2026 تعديل في 11:23 ص

نادي القناة

بات نادي القناة هو أول فريق يصعد رسميًا للدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل 26/2027، بعد تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين، وحجز بطاقة العبور للأضواء.

كثيرًا من الجماهير لا يعرف من هو نادي القناة، ولا يعلم أنه أول فريق يتوج ببطولة في محافظة الإسماعيلية بعد فوزه بلقب كأس مصر موسم 1963 – 1964.

أبرز المعلومات عن نادي القناة الصاعد للممتاز

- يعتبر نادي القناة من الأندية العريقة في مصر حيث تأسس عام 1946 بمدينة الإسماعيلية.

- هو نادٍٍ تابع لهيئة قناة السويس ويعتبر الشقيق الأصغر للنادي الإسماعيلي.

- شارك نادي القناة في بطولة الدوري 28 مرة، أولها موسم 1953 – 1954.

- تمكن في موسم 1955 – 1956 من إحراز المركز الثالث جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي والزمالك.

- توج ببطولة كأس مصر موسم 1963 – 1964 ليسجل أول لقب في محافظة الإسماعيلية.

- في موسم 1963 – 1964 أطاح بالأهلي والزمالك من نصف وربع نهائي الكأس وحصد اللقب.

- شارك لأول مرة في بطولة الدوري المصري عام 1948.

- أخر ظهور لنادي القناة في الدوري المصري الممتاز، كان موسم 2013-2014،

نادي القناة الدوري المصري الإسماعيلي

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر

