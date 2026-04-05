بات نادي القناة هو أول فريق يصعد رسميًا للدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل 26/2027، بعد تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين، وحجز بطاقة العبور للأضواء.

كثيرًا من الجماهير لا يعرف من هو نادي القناة، ولا يعلم أنه أول فريق يتوج ببطولة في محافظة الإسماعيلية بعد فوزه بلقب كأس مصر موسم 1963 – 1964.

أبرز المعلومات عن نادي القناة الصاعد للممتاز

- يعتبر نادي القناة من الأندية العريقة في مصر حيث تأسس عام 1946 بمدينة الإسماعيلية.

- هو نادٍٍ تابع لهيئة قناة السويس ويعتبر الشقيق الأصغر للنادي الإسماعيلي.

- شارك نادي القناة في بطولة الدوري 28 مرة، أولها موسم 1953 – 1954.

- تمكن في موسم 1955 – 1956 من إحراز المركز الثالث جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي والزمالك.

- توج ببطولة كأس مصر موسم 1963 – 1964 ليسجل أول لقب في محافظة الإسماعيلية.

- في موسم 1963 – 1964 أطاح بالأهلي والزمالك من نصف وربع نهائي الكأس وحصد اللقب.

- شارك لأول مرة في بطولة الدوري المصري عام 1948.

- أخر ظهور لنادي القناة في الدوري المصري الممتاز، كان موسم 2013-2014،

