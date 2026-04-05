الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

بدائل في أماكن متميزة.. هشام نصر يكشف تطورات أرض نادي الزمالك

كتب : محمد عبد السلام

01:00 ص 05/04/2026

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي "عمرو أديب"، عن ملف أرض النادي وتطوراته، مؤكدا أن الاستثمار العقاري يعد عنصرا أساسيا في نجاح الأندية الرياضية داخل مصر.

تصريحات هشام نصر

وأوضح نصر: أن منظومة الرياضة في مصر لا تحقق أرباحا بالشكل الكافي، مقارنة بالنماذج الأوروبية، مشيرا إلى أن الأندية التي تمتلك فروعا متعددة تعتمد بشكل كبير على العوائد العقارية لتحقيق الاستقرار والنجاح الرياضي.

وفيما يخص أرض النادي، أشار إلى أن الأرض السابقة لم تعد متاحة، لكن هناك عدة بدائل مطروحة في مواقع متميزة، مؤكدا أن هذه الأراضي قد تكون أفضل من حيث الموقع والإمكانات.

وأضاف: أن نادي الزمالك يستهدف التوسع من خلال امتلاك أكثر من قطعة أرض في مناطق مختلفة، مثل مدينة 6 أكتوبر والتجمع وأسيوط الجديدة، بما يساعد على إنشاء فروع جديدة للنادي.

كما كشف: أن هناك بالفعل أرضا بديلة في مدينة 6 أكتوبر، سيتم العمل على أن تكون بنفس مميزات الأرض السابقة من حيث الاشتراطات والبنية الاستثمارية، مشددا على أن المشروع يأتي ضمن رؤية يمكن أن تساعد الأندية على تجاوز أزماتها المالية.

وأكد نائب رئيس الزمالك أن النادي يقترب من حسم الملف، حيث توجد أرض محددة يتم التفاوض عليها حاليا، لافتا إلى أنها تقع في موقع مميز وقريب من الأرض السابقة.

ووجه نصر الشكر إلى الجهات الداعمة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى المسؤولين الذين ساهموا في تسهيل الإجراءات، معربا عن أمله في إنهاء كافة التفاصيل قريبا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك في طريقه لتوقيع الاتفاق النهائي والحصول على الأرض خلال الفترة المقبلة.

هشام نصر الزمالك ارض الزمالك

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
