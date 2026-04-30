يدرس ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلات واسعة في تشكيلة الأهلي لمباراة القمة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تعديلات كبيرة على تشكيلة الأهلي لمواجهة الزمالك

قال مصدر لمصراوي، إن توروب يدرس إجراء تعديلات واسعة في تشكيلة الأهلي في مباراة القمة، بعودة إمام عاشور لوسط الملعب بدلا من أليو ديانج.

وأضاف المصدر: "كذلك الدفع بالشناوي في حراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير، وأحمد عيد أو حسين الشحات بدلا من محمد هاني الذي يغيب للإيقاف".

واختتم المصدر: "وتأكد مشاركة هادي رياض بدلا من ياسر إبراهيم في خط الدفاع، وتوجد احتمالية لمشاركة بن شرقي بدلا من زيزو، الذي لم تتأكد فرصة لحاقه بالمباراة حتى الآن".

اقرأ أيضًا:

بعد غياب القائد.. هل يغيّر معتمد جمال خطة مباراة القمة؟

300 مليون جنيه تهدد حلم الزمالك في أفريقيا.. ما القصة؟



