مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

من الحارس للهجوم.. تعديلات بالجملة على تشكيلة الأهلي لمباراة القمة

كتب-رمضان حسن:

11:20 ص 30/04/2026 تعديل في 11:56 ص

الأهلي و الزمالك (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يدرس ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلات واسعة في تشكيلة الأهلي لمباراة القمة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تعديلات كبيرة على تشكيلة الأهلي لمواجهة الزمالك

قال مصدر لمصراوي، إن توروب يدرس إجراء تعديلات واسعة في تشكيلة الأهلي في مباراة القمة، بعودة إمام عاشور لوسط الملعب بدلا من أليو ديانج.

وأضاف المصدر: "كذلك الدفع بالشناوي في حراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير، وأحمد عيد أو حسين الشحات بدلا من محمد هاني الذي يغيب للإيقاف".

واختتم المصدر: "وتأكد مشاركة هادي رياض بدلا من ياسر إبراهيم في خط الدفاع، وتوجد احتمالية لمشاركة بن شرقي بدلا من زيزو، الذي لم تتأكد فرصة لحاقه بالمباراة حتى الآن".

الأهلي الزمالك مباراة القمة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة
أخبار

المزيد

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"