لقي شخص مصرعه اليوم الخميس، جراء تصادم عنيف بين سيارتين، إحداهما نقل ثقيل والأخرى نصف نقل، على طريق محور 30 يونيو بمحافظة السويس، ما أدى إلى تهشم المركبتين بشكل كبير.

تفاصيل البلاغ والتحرك السريع

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على وصلة طريق «السويس – القاهرة» بمحور 30 يونيو، وجرى الدفع بسيارة إسعاف من أقرب نقطة ارتكاز إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة.

مشهد الحادث وآثاره

وبحسب المعاينة، أسفر التصادم عن تحطم كابينة السيارة النقل التي تحمل لوحات رقم «ر ج ط 5318»، فيما تطايرت أجزاء معدنية منها لتصطدم بالسيارة الأخرى، مسببة أضرارًا جسيمة بها. كما أدى الحادث إلى إصابات بالغة للسائق، حيث اخترقت أجزاء من الحديد جسده، ما أسفر عن وفاته في الحال، مع تعرضه لبتر في أحد أطرافه واحتجازه داخل السيارة.

تدخل الإنقاذ البري

استدعت خطورة الموقف تدخل فرق الإنقاذ البري، التي استخدمت معداتها لقطع أجزاء من السيارة وفتح منفذ لإخراج الجثمان، وسط جهود مكثفة لإنهاء الموقف في أسرع وقت ممكن.

نقل الجثمان والإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. كما جرى رفع آثار التصادم من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.