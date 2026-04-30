الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

قرار مبكر ومفاجآت وغياب.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 30/04/2026

فريق الزمالك

يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق التتويج.

معسكر مبكر بقرار فني

اتخذ الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرارًا مبكرًا بالدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة، في خطوة غير معتادة تهدف إلى فرض مزيد من التركيز والانضباط داخل الفريق، مقارنة بالنظام المعتاد الذي يقتصر على 24 ساعة فقط قبل المباريات.

ضربة قوية بغياب عمر جابر

في المقابل، تلقى الزمالك ضربة فنية بعد تأكد غياب عمر جابر عن اللقاء، عقب إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي الأخيرة، ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، ويحرمه من التواجد في القمة.

تحفيز مالي قبل المواجهة

وعلى صعيد آخر، تلقى لاعبو الزمالك دفعة معنوية قوية، بعد وعود من ممدوح عباس بصرف مكافآت مالية خاصة وفورية حال تحقيق الفوز على الأهلي، في محاولة لتحفيز الفريق على الاقتراب خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري.

كما قام عباس بإبلاغ جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بضرورة نقل هذه الرسالة للاعبين، من أجل تعزيز التركيز ورفع الروح القتالية قبل المواجهة المرتقبة.

الزمالك الأهلي مباراة القمة الدوري المصري

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
النيابة تحقق مع سائق بتهمة التحرش بطفلتين داخل سيارة بالشروق
النيابة تحقق مع سائق بتهمة التحرش بطفلتين داخل سيارة بالشروق

حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو

