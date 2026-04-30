أعلنت الحكومة الكندية، ‌حظر دخول مسؤولي الحرس ‌الثوري ‌الإيراني إلى أراضيها، ‌بعد ‌قرار ⁠مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة ⁠القدم مغادرة مطار ⁠تورونتو فورا عقب وصولهم.

ويبدو أن كندا كانت تشير إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، العضو السابق في الحرس الثوري، إلا أنها لم تعلن ذلك.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة الإيراني، إن قرار الرحيل عن كندا جاء نتيجة المعاملة التي تلقوها من موظفي الهجرة في مطار تورونتو، إذ كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المقرر هذا الأسبوع في فانكوفر.

وأوردت وسائل إعلام، أن الوفد الإيراني عاد إلى تركيا على متن أول رحلة، بسبب السلوك غير اللائق لموظفي الهجرة في المطار.

وفي عام 2024، صنفت كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية، ومنعت أعضاءه من دخول أراضيها.

وذكرت تقارير إيرانية، أن تاج ونائب الأمين العام سافرا إلى كندا بتأشيرات رسمية، قبل أن يعودا أدراجهما.

وتاج عضو سابق في الحرس الثوري، وفي ديسمبر لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم في واشنطن.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، إنها لا تستطيع التعليق على حالات محددة بسبب الخصوصية، أن "مسؤولي الحرس الثوري غير مسموح لهم بدخول كندا، ولا مكان لهم في بلدنا".

وأضافت: "اتخذنا إجراءات صارمة لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني، وسنواصل القيام بذلك".

كان وزير السلامة العامة الكندي جاري أنانداسانجاري قال الشهر الماضي، إن إخراج مسؤولي الحرس الثوري من كندا يمثل أولوية قصوى، وسط تقارير تفيد أن مئات من أعضاء الحرس الثوري لديهم تصاريح إقامة في كندا، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات الإيرانية في العالم.

وتستضيف كندا كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، بينما يعقد مؤتمر الفيفا هذا الأسبوع في فانكوفر.

وتزايدت المخاوف بشأن مشاركة منتخب إيران، على خلفية حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد الأسبوع الماضي على أن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب في الحدث العالمي، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة قد تمنع دخول أفراد من الوفد الإيراني تعتقد أن لهم صلات بالحرس الثوري، المصنف منظمة إرهابية أيضا من قبل واشنطن وحكومات أخرى.

وقبل أسابيع أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه يجري مفاوضات مع الفيفا لنقل مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم، من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

غير أن رئيس الفيفا جاني إنفانتينو قال، إن إيران ستشارك في كأس العالم، وسيلعب فريقها حيث يفترض أن يلعب بحسب القرعة، وفقا لسكاي نيوز.