الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

هشام يكن بعد التأهل لتصفيات أمم أفريقيا مع إريتريا: "لا أتمنى مواجهة منتخب مصر"

كتب : هند عواد

11:19 ص 03/04/2026 تعديل في 11:26 ص

هشام يكن مع منتخب إريتريا (1)

تحدث هشام يكن، مدرب منتخب إريتريا ولاعب الزمالك السابق، عن احتمالية مواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

تأهل منتخب إريتريا لتصفيات أمم أفريقيا

قاد هشام يكن منتخب إريتريا للتأهل إلى تصفيات أمم أفريقيا 2027، بعد غياب 19 عاما عن المنافسات الدولية، ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل.

ويمكن أن يصطدم يكن بمنتخب مصر في التصفيات، إذ تأهل 12 منتخبا من الدور التمهيدي (بينهم منتخب إريتريا)، رفقة منتخب إلى جانب أفضل 42 منتخبا (بينهم منتخب مصر)، ⁠ليتم ​تقسيمهم إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق.

هشام يكن يتحدث عن منتخب مصر

قال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أريد أن أقع مع منتخب مصر في نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لأنني سأكون حابب أكسب وأيضا أشجع بلدي".

واختتم: "لكن إذا حدث سألعب في حدود الإمكانيات المتاحة وسأحرص على تقديم أداء طيب يعجب الجماهير".

اقرأ أيضًا:

رسالة لم يقرأها أبدًا.. أرملة ديوجو جوتا تكشف اللحظات الأخيرة في وفاته

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هشام يكن منتخب إريتريا منتخب مصر أمم أفريقيا

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
زووم

ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة