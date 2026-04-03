تحدث هشام يكن، مدرب منتخب إريتريا ولاعب الزمالك السابق، عن احتمالية مواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

تأهل منتخب إريتريا لتصفيات أمم أفريقيا

قاد هشام يكن منتخب إريتريا للتأهل إلى تصفيات أمم أفريقيا 2027، بعد غياب 19 عاما عن المنافسات الدولية، ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل.

ويمكن أن يصطدم يكن بمنتخب مصر في التصفيات، إذ تأهل 12 منتخبا من الدور التمهيدي (بينهم منتخب إريتريا)، رفقة منتخب إلى جانب أفضل 42 منتخبا (بينهم منتخب مصر)، ⁠ليتم ​تقسيمهم إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق.

هشام يكن يتحدث عن منتخب مصر

قال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أريد أن أقع مع منتخب مصر في نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لأنني سأكون حابب أكسب وأيضا أشجع بلدي".

واختتم: "لكن إذا حدث سألعب في حدود الإمكانيات المتاحة وسأحرص على تقديم أداء طيب يعجب الجماهير".

