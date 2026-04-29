الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

تحذير شديد اللهجة.. تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين وإمام عاشور قبل القمة

كتب- رمضان حسن:

12:58 م 29/04/2026

إمام عاشور

عقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إمام عاشور، لاعب الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في قمة الدوري المصري.

وجاءت الجلسة على خلفية حالة الغضب التي أظهرها اللاعب عقب قرار جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة، حيث عبّر عن استيائه بشكل ملحوظ أثناء عمليات الإحماء، وهو ما لفت انتباه الجهاز الفني وزملائه.

تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين مع إمام عاشور

وخلال الجلسة، وجه وليد صلاح الدين تحذيرًا واضحًا للاعب بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وعدم الاعتراض على القرارات، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تركيز الفريق قبل اللقاء الحاسم.

ورغم الواقعة، فضّل مدير الكرة عدم توقيع عقوبة على اللاعب، مكتفيًا بلفت نظره، في إطار الحرص على استقرار الفريق قبل المباراة المرتقبة.

كما شدد على ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل استعادة النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير، مطالبًا اللاعب بتجاوز هذه المرحلة سريعًا.

من جانبه، أوضح إمام عاشور أن غضبه كان نابعًا من رغبته في المشاركة ومساعدة الفريق، خاصة في مباراة مؤثرة بمشوار الدوري، مؤكدًا التزامه الكامل خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور وليد صلاح الدين الأهلي الزمالك الدوري المصري

