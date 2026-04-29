كشف مصدر مطلع عن تحفيز خاص من ممدوح عباس للاعبي نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

وبحسب المصدر، في تصريحاته الخاصة، وعد "عباس" بصرف مكافآت مالية خاصة وفورية للاعبين عقب مباراة القمة مباشرة، حال تحقيق الفوز، في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية وتحفيز الفريق على الاقتراب من حسم اللقب.

وأشار إلى أن عباس أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بضرورة نقل هذه الرسالة إلى اللاعبين، من أجل زيادة التركيز قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

على صعيد جدول الترتيب، يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق اللقب.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام إنبي في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي، ليؤجل حسم الصدارة ويزيد من أهمية القمة المقبلة في تحديد مسار المنافسة.