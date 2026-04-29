الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

مصراوي يكشف مفاجأة ممدوح عباس للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

كتب : محمد خيري

11:59 ص 29/04/2026

ممدوح عباس

كشف مصدر مطلع عن تحفيز خاص من ممدوح عباس للاعبي نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

وبحسب المصدر، في تصريحاته الخاصة، وعد "عباس" بصرف مكافآت مالية خاصة وفورية للاعبين عقب مباراة القمة مباشرة، حال تحقيق الفوز، في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية وتحفيز الفريق على الاقتراب من حسم اللقب.

وأشار إلى أن عباس أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بضرورة نقل هذه الرسالة إلى اللاعبين، من أجل زيادة التركيز قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

على صعيد جدول الترتيب، يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق اللقب.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام إنبي في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي، ليؤجل حسم الصدارة ويزيد من أهمية القمة المقبلة في تحديد مسار المنافسة.

الزمالك ممدوح عباس الأهلي الدوري المصري

قبل حسام السيلاوي.. هؤلاء النجوم واجهوا تهمة ازدراء الأديان
لماذا انسحبت الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" الآن؟ وزير الطاقة يوضح
"تبت يدين إيرانكم".. مشاري العفاسي يشن هجوماً جديداً على إيران
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"