أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

11:42 ص 29/04/2026

عملات عربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

اقرأ ايضًا: الدولار يقفز إلى 53 جنيها في الأهلي والتجاري الدولي في منتصف التعاملات اليوم

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.05 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.13 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار البحريني: 138.1 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و140.56 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.42 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.75 جنيه للشراء، و74.85 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 169.22 جنيه للشراء، بزيادة 69 قرشًا، و172.92 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"

5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
أخبار مصر

5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
رياضة محلية

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
البحرين: حان الوقت لإيجاد حلول لاستعادة السلام بعد حرب إيران
شئون عربية و دولية

البحرين: حان الوقت لإيجاد حلول لاستعادة السلام بعد حرب إيران
بعد المؤبد غيابياً.. المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لإعادة
أخبار المحافظات

بعد المؤبد غيابياً.. المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لإعادة

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"