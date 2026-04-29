ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



اقرأ ايضًا: الدولار يقفز إلى 53 جنيها في الأهلي والتجاري الدولي في منتصف التعاملات اليوم

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.05 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.13 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



سعر الدرهم الإماراتي: 14.38 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



سعر الدينار البحريني: 138.1 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و140.56 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.



سعر الريال القطري: 13.42 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



سعر الدينار الأردني: 73.75 جنيه للشراء، و74.85 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الدينار الكويتي: 169.22 جنيه للشراء، بزيادة 69 قرشًا، و172.92 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا.