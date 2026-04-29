ترامب للقادة الإيرانيين: انتهى وقت اللطف وعليكم التصرف بذكاء

كتب : محمود الطوخي

12:05 م 29/04/2026

دونالد ترامب صورة بالذكاء الاصطناعي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة حازمة بشأن مسار حرب إيران، منتقدا أداء طهران في إدارة المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا.

رسالة ترامب حول حرب إيران

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأربعاء: "إيران عاجزة عن ترتيب أوراقها؛ إنهم لا يعرفون كيف يبرمون اتفاقا غير نووي. من الأفضل لهم أن يتصرفوا بذكاء قريبا!".

وأرفق ترامب تعليقه بصورة كُتب عليها عبار تشير، إلى أنه "لا مزيد من اللطف بعد الآن".

مقترح إيراني معدل لإنهاء حرب إيران

ووفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن"، من المتوقع أن تقدم طهران مقترحا منقحا لإنهاء حرب إيران إلى الوسطاء في باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يقبل النسخة السابقة، وفقا لمصادر مطلعة على عملية الوساطة في الأزمة بين إيران وأمريكا.

وكان ترامب رفض نسخة من الاقتراح الإيراني الذي تم تقديمه خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي دعا إلى إنهاء حرب إيران أولا وتسوية القضايا الأكثر تعقيدا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في مرحلة لاحقة.

عودة عراقجي وتحديات حرب إيران

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن"، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عاد إلى طهران بعد زيارة إلى روسيا، ومن المتوقع أن يتشاور مع قادة النظام بشأن مسار حرب إيران.

وتعد هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وسط استمرار حرب إيران.

الكونجرس يترقب تفويض حرب إيران

في سياق متصل بتداعيات حرب إيران، قال الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم يتوقعون أن يكون البيت الأبيض مسؤولا أمام الكونجرس عن حرب إيران.

ويأتي هذا الموقف مع اقتراب الموعد النهائي القانوني لطلب تفويض من المشرعين لاستمرار الصراع بين إيران وأمريكا.

